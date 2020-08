Video: corridas y piedrazos entre manifestantes y automovilistas durante una protesta en el peaje de Dock Sud

Tensión en el peaje Dock Sud tras un enfrentamiento entre automovilistas y manifestantes





Este mediodía, una protesta de diversas organizaciones sociales y políticas, encabezada por el Polo Obrero, generó demoras e incidentes en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Dock Sud. La tensión aumentó con el correr de las horas, al punto de que los mismos automovilistas decidieron enfrentarse a los manifestantes.

Todo quedó registrado en un video filmado por uno de los conductores y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Los automovilistas descendieron de sus vehículos y confrontaron a través de insultos, piedrazos y corridas.

Los conductores dejaron sus vehículos para enfrentar a los manifestantes

El corte se produjo a la altura del peaje Dock Sud, en el kilómetro 7,2, con sentido a la provincia de Buenos Aires. El reclamo fue por “trabajo genuino y viviendas dignas”.

La movilización fue convocada en distintos puntos del país por el Frente de Lucha Piquetero (FLP), que está conducido por el Polo Obrero y Barrios de Pie. En la autopista Buenos Aires-La Plata, mientras se descargaba una fuerte lluvia sobre la autovía, las organizaciones se concentraban bajo los techos de las cabinas de peaje.

Protesta en Dock Sud del Polo Obrero





Parte del conflicto se originó por la imposibilidad de que varias ambulancias circularan por el lugar. “Están varias ambulancias y personal de salud. Estoy varado desde hace 40 minutos, no sé hasta dónde llega la cola. No hay distanciamiento, no hay nada. Tuvimos que hacer un corralito para que pudieran pasar. Hay mucha gente que está perdiendo la paciencia”, señaló Gustavo, uno de los conductores perjudicados, en diálogo con el canal A24.

En el reclamo del FLP también se incluyó: “Asistencia alimentaria para los comedores populares; un reconocimiento económico al trabajo esencial en los comedores populares y la creación de un banco de tierras ociosas para la construcción de viviendas populares”.

Además, las pancartas de los manifestantes impulsaban la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a raíz de la presunta desaparición forzosa del joven Facundo Astudillo Castro en manos de efectivos de la policía bajo su cargo.

Desde que se declaró la cuarentena obligatoria, el Polo Obrero se movilizó en varias oportunidades para pedir aumento de la ayuda social al gobierno nacional y las autoridades provinciales. La organización está alineada con sectores de izquierda, que suelen confrontar con la gestión del presidente Alberto Fernández.

Ayer, el grupo ya había realizado una protesta con ollas populares frente al Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que se consideren a las mujeres que colaboran en los comedores como “trabajadoras esenciales”.

Los manifestantes también exhibieron carteles en los que se leyó: “Fuera Berni, justicia por Facundo”. Allí se pidió la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, la cual había exigido previamente la mamá de Astudillo Castro en el marco de la desaparición de su hijo.

La Secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires confirmó, pasadas las 14, el levantamiento del corte. “Liberado enlace de Au 25 de Mayo y Au Bs La Plata. Se levantó el piquete en Dock Sud”, informaron en Twitter.

