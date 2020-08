La increíble vida de Ysy A, el trapero que revolucionó el freestyle desde Parque Rivadavia y ahora lanza su propia historieta

Es uno de los traperos que revolucionó el género. Es éxito en redes sociales: tiene 1.2 millones de seguidores en instagram y sus videos superan las 7 cifras de reproducciones.

Tiene 22 años, pero lleva en su espalda la experiencia de un veterano. Alejo Acosta, mejor conocido como Ysy A y autodenominado como El Varón del Trap, está lleno de hitazos y las reproducciones en YouTube y Spotify se cuentan de a siete u ocho cifras.

Es uno de los artistas que inyectó sangre joven a la industria musical argentina y tiene dos discos de estudio (Artezana y Hecho A Mano). Dejó la movida del freestyle cuando el torneo que él mismo organizó, El Quinto Escalón, alcanzó lo más alto en el 2017 con la final de Wos y Dtoke en el Malvinas Argentinas ante 8 mil personas. Dice que eso cambió su perspectiva.

“Mi régimen de todos los días es intentar superarme, entrenarme y mejorar todas las cualidades que tengo y adquirir nuevas”, reveló a Infobae en conversación telefónica desde su estudio en Palermo. A Ysy A lo mueven muchas cosas, por momentos demasiadas, y asegura que no le alcanza el tiempo. Cuenta que su manera de disfrutar es pensar en actividades y proyectos que lo motiven. Con esa lógica, la cuarentena tampoco frenó su proactividad y este domingo 16 de agosto sale su primera historieta: “Con el comic quiero contagiar una energía muy especial y contar mi historia, que muchos creen que la conocen, pero recién ahora se van a enterar”, sentenció.

-Por todo lo que hiciste, no parecés de 22 años. ¿Cómo te sentís vos?

-Siempre fue algo loco, hice cosas un tanto adelantadas para la edad que tengo. Imaginé esto de sentirme de sentirme de treintipico a los veintipico, y así sucesivamente en cuanto a la experiencia. La verdad que es un camino de constante aprendizaje y con 22 años, gracias a Dios, hace casi 10 que estoy en la movida y no paré. Aprendiendo siempre, todos los días algo nuevo. Salí de la zona de confort. Y creo que eso hizo que todos estos años adentro de esta movida parezcan más de los que fueron.

"Hecho a Mano" es el segundo disco de estudio de YSY A

-¿Qué onda con el cómic? ¿Cómo fue, cómo surgió? Sos pionero...

-La verdad que es una locura, parece que estoy soñando despierto. Se dio hablando con el equipo sobre los proyectos fuertes que podríamos lanzar ahora para el 2020, que sentimos que fue un año super loco, pero nos descompaginó a todos. Sentimos la responsabilidad de dar el doble en vez de quedarnos en la tesitura de “uy no, afuera hay pandemia mundial, no se puede hacer nada, crucémonos de brazos”. Tuvimos la cabeza y los huevos para decir “trabajemos el doble, saquemos esto adelante y hagamos cosas que son impensadas”.

-Y ahí surgió la idea de la historieta...

-Si, entre esas cosas impensadas se dio el cómic. Fue muy interesante cuando empezamos a desarrollar la idea porque no había que contar historias ficticias, ya con la historia real teníamos para hacer un cómic, una serie, película, todo. Nos pareció excelente que fuera un cómic que refleje todo lo que yo viví, lo que aprendí y trabajé durante estos años. Sentimos que una historieta era una manera increíble de mostrarlo, porque es una novela gráfica, en donde con dibujos, diálogos cortos y pensamientos sintéticos podés reflejar un montón de cosas que pasaron. Es una vía muy hermosa para explicar, en pocas palabras y con muchos detalles, lo que pasó en mi vida en estos diez años.

-¿Pensaste que gracias a tu historia muchos pibes van a leer una cómic por primera vez en su vida?

-Completamente. Esa expansión y esa ampliación está contemplada desde el primer momento. Y va a ser muy loco que alguien que nunca leyó un cómic lo haga pro primera vez porque lo estoy llevando a que meta información de una manera linda en su cabeza. Trato de que la cabeza de la gente que me sigue esté activa, que aprendan algo nuevo. Y esto va a ser una oportunidad única.

-¿Cómo es verte dibujado? ¿Te interesaste en el proceso de creación o estabas más interesado en la historia?

-Soy muy participativo y re comprometido con todo lo que hago. Con el comic lo estoy todavía, porque estamos saliendo a la calle. Me interesé en todos los detalles para que sea lo más verosímil y lo más apegado a la realidad. En algunas cosas me metí más que en otras, por ejemplo, a los dibujantes les pedí que representaran bien las calles de Buenos Aires. “Esta historia la vamos a contar real”, pensé cuando surgió la idea y disfruto mucho ese aspecto de la historia. Para mí es un honor haber cambiado la historia de esta ciudad, de este país y de este movimiento. Y me representa que haya pasado en estas calles.

La editorial responsable de la edición del cómic es Ovni Press. Con 12 años de experiencia en el mercado, en argentina trabajan títulos de las dos editoriales más importante de la industria: Marvel y Dc Comics, entre otras. Con este lanzamiento, Ysy A se convierte en el primer artista latinoamericano en tener un cómic que refleje su vida y trayectoria, y asegura que cuenta todo: sus inicios, las batallas de freestyle, el nacimiento de El Quinto Escalón y que van a aparecer artistas hoy consagrados.

Luciano Saracino, uno de los guionistas argentinos más prestigiosos de la actualidad y Fernando Baldo, dibujante reconocido en el mercado global, son los encargados de convertir la historia de Alejo en “Ysy A, El Cómic”. El tridente lo completa Exequiel Fernández Roel, con la tarea de darle color a los dibujos.

El 16 de agosto, el trapero Ysy A lanza su primera historieta de la mano de la editorial Ovni Press

-Hace unos días lanzaste tema nuevo, “Igualito a tu padre”. ¿No te cansás en ningún momento como para decir “basta, quiero relajar”?

-Te juro que disfruto vivir así. Quiero dejar una huella en este mundo y quiero enaltecer mi condición de ser humano lo más que pueda. Mi régimen de todos los días es intentar superarme y entrenarme, y mejorar todas las cualidades que uno tiene y adquirir nuevas. Disfruto así. Llego cansado a mi casa de trabajar, te juro, pero mi familia me educó así. La mejor herencia que me podrían haber dado. Ya vendrá tiempo para frenar, pero mucho más adelante. Ahora es un momento para seguir haciendo historia y cada día que pasa sumo un granito para eso.

-Estás haciendo historia. Sos uno de los músicos jóvenes más importantes de Argentina ¿Sentís que trascendiste el trap?

-Por lo menos esa es mi búsqueda. No quiero que me metan en la bolsa del trap porque sé que soy un músico increíble. Me comprometo y siento una responsabilidad con la música popular argentina.

-¿Y cuándo tomaste esa determinación? Es como un mantra.

-En el momento que me fui de El Quinto Escalón ya lo tenía en mi cabeza. Cuando terminó sentí que las competencias de freestyle se habían transformado en un show de entretenimiento, en algo mucho más efímero que hacer cultura. Y que el camino para hacerme inmortal en la historia era hacer música. Entonces me borré completamente de las competencias y busqué que toda la escena vire a hacer música, que fue lo que pasó. Salimos con Modo Diablo y la crítica del ambiente del freestyle no tardó en llegar, nos criticaban, pero no les quedó otra que empezar a hacer música.

-Ahí entró el trap, el despegue musical para vos y los tuyos.

-Estaba comprometido con la música argentina, y que el trap iba a ser, por el momento, el género musical que iba a usar porque sentía que era con lo que tenía que romper. El rap ya había quedado medio viejo, el rock... no me iba a poner a hacer rock, si soy rapero. Y los demás géneros... sentí que no me iban a acompañar para hacer el cambio histórico que necesitaba en ese momento. Elegí hacer trap, pero no como una condición, no como un piso o un techo, solamente fue una elección.

-Videojuegos, ¿qué onda? Muchos de tus pares están metidos.

-La verdad que ni cabida, me parece increíble todo el mundo que hay con los deportes electrónicos y los juegos, pero estoy tan ocupado en laburar y hacer cosas, que lo más cerca que estoy de esa movida es la computadora y para producir pistas.

-También podés sacar el videojuego de Ysy, ¿por qué no?

-Un videojuego de Ysy tiene que salir en algún momento, haciendo misiones históricas.

-Televisión, ¿Ves o no ves?

-Tampoco televisión. Cable directamente no existe en mi casa ni en mi estudio. Lo que más consumo en YouTube son videos musicales, shows, discos enteros. Pero no miro televisión de cable, y series y películas casi que tampoco. Si tengo un tiempo libre me pongo a escribir. No quiero sonar tan pesado, pero te juro que es así: no juego jueguitos, no veo series, no veo tele. Estoy laburando todo el día.

-¿Cómo estás hoy parado en la amistad? ¿Estás lleno de amigos? ¿Te separaste de mucha gente en el último tiempo?

-Los que se fueron se tenían que ir, sin duda. La verdad que hoy mi círculo de amigos es reducido y es el que tengo que tener. Porque afuera la falsa amistad sobra y no me puedo permitir tener falsos amigos. Ya lo viví, ya lo aprendí, hoy los cuento con la mano. Prácticamente es la misma gente con la que trabajo todo el día, porque ya mi vida se transformó en una sola cosa. El trabajo y la vida 24 hs, todo parte del mismo guiso.

-Tatuajes. ¿No tenés nada?

-Nada, ni uno secreto. Cualquiera de las mujeres que estuvo conmigo te puede contar que no tengo nada.

-¿Por qué?

-De chico nunca me pintó. Más gente se tatuaba y yo pensaba “qué locura, todo el mundo se tatúa. En algún momento voy a ser un bicho raro si no tengo un tatuaje”. Y dije, bueno, ya fue, no me voy a tatuar. Quiero ser algo distinto al resto, ¿Para qué me voy a poner a hacer lo que hacen todos? La verdad que disfruto de mi piel así. En vez de tatuajes uso joyas je.

-¿Cómo te llevás con las redes sociales?

-Siempre manejé mis redes sociales y además tengo un equipo que se encarga de las cosas que no quiero como los posteos institucionales, por decirlo de alguna manera. Después, mi red social la manejo yo, estoy todo el tiempo subiendo historias, buscando conectar con mi gente por un lado positivo. Trato de inspirar, motivar. Trato de meter ese grano de arena desde mi perfil de artista.

-Pero está un poco tóxico el clima en las redes...

-Sí, está todo muy tóxico en las redes sociales. Internet da mucha oportunidad, y eso confunde a mucha gente que siente que tiene que tener alcance y que tiene que tener opinión. Cuando en realidad el uso tendría que ser informativo y no tan demostrativo. La gente se arma un personaje en internet muchas veces sin necesidad de tener que hacerlo. Y eso intoxica todo, porque terminás viendo contenido que no suma en nada.

-¿Podés elegir música o músicos que hoy te inspiren?

-Toda la vida fui muy cambiante con la música que escuchaba, pero te tiro tres mezclas locas: reggaetón desde el 2003 al 2011, discos de esa época me marcaron un montón porque fueron los primeros raperos en habla hispana que bajaban rapeadas tipo Daddy Yankee, De la Ghetto. Después me pega mucho el tango, me representa tanto el sonido como la jerga, lo cantado, la lengua que utiliza el género. Soy muy porteño y muy fan de Argentina, y en el tango encuentro esa raíz, ese gen. Eso me vuelve loco. Y después, como rapero, estoy muy apegado al trap yanki, al rap yanki. De más chico no entendía las letras, por eso prefería escuchar reggaetón, porque bajaban flows similares, pero en castellano. Años después, aprendí a escuchar en inglés y adquirí otro uso de la música, entonces entré muy de lleno en el trap y rap yanki. Siento que es una mezcla de esas tres cosas, así te diría.

-¿Y de Argentina?

-Tengo una pequeña influencia con el rock argentino: Spinetta y los Redondos. Ahí también encontré un lenguaje y una forma de escribir que me atrapó en un momento y hoy me inspira muchísimo. La forma de escribir de Spinetta y del Indio son increíbles. De ahí también viene la movida.

-¿Qué hay para adelante? Sacás el cómic, ¿y después?

-Tengo unos reggaetones para sacar. Los tengo encapsulados, guardados hace como dos años, que cuando salgan van a ser furor. Estoy esperando que la gente pueda salir a bailar.

