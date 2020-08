Faros de conservación: la idea con la que intentarán evitar incendios en el Delta del Parana

Con el objetivo de “controlar los incendios indiscriminados” en los humedales del Delta del Paraná, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, presentó este jueves el primer “Faro de Conservación”, el cual se implementará en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, en la localidad de Puerto Gaboto.

El funcionario anunció la creación de este nuevo plan, destinado a la detección temprana, prevención y disuasión de este tipo de prácticas ilegales, durante un acto que encabezó junto al gobernador local, Omar Perotti.

En la presentación, Cabandié sostuvo que la intención es “darle solución a este problema que aqueja hace años, pero que en esta temporada se ha incrementado por diversas razones que también se entienden a partir de lo climático”.

“Por eso emplazamos el primer Faro de Conservación, en el marco de Áreas Protegidas con infraestructura y recursos humanos idóneos que están dentro de Parques Nacionales”, explicó el ministro.

El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenido precisó que actualmente las autoridades cuentan con “dos embarcaciones”, además de “cinco camionetas y autos para prevenir incendios que no estén en el marco de la planificación para avisar a las autoridades que tienen el poder de policía”.

Además, adelantó que este faro es el primero de una serie que se instalarán en el Parque Nacional Pre Delta y en la isla Charigüé, en la provincia de Entre Ríos, proyecto del que también participa Pablo Javkin, intendente de Rosario, una de las ciudades más afectadas por el humo que provocan los incendios.

El ministro Juan Cabandié durante la presentación de esta iniciativa.

“El cambio climático y el calentamiento global es una problemática del presente, no por nada tenemos esta bajante histórica que afecta a la productividad. No por nada tuvimos 18 grados en la Antártida en febrero. No por nada tenemos los eventos climáticos cada vez más pronunciados”, consideró Cabandié.

El ministro adelantó, además, que se destinarán 48 guardaparques y brigadistas a la zona que formarán parte de las acciones de este plan, cuyo centro operativo tendrá base en Puerto Gaboto y demandará una inversión que se estima en 8.500.000 pesos.

“Estos agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) dispondrán de trajes de combate de incendios y herramientas y realizarán patrullajes para detectar, informar y combatir focos mediante recorridas terrestres, monitoreos con un vehículo aéreo no tripulado y embarcaciones que serán recuperadas”, precisó el funcionario.

En total se proyectan emplazar siete faros que estarán conectado entre sí y ubicados en las cercanías de zonas con alta recurrencia de incendios. Tendrán una base para la presencia constante de personal, que contará con equipamiento y herramientas específicas como lanchas, vehículos, drones, sistemas de control, estación meteorológica, equipos de comunicación y de monitoreo ambiental.

Una vez conformados todos los núcleos, constituirán un modelo de gestión para la prevención de riesgos ambientales, la conservación de la biodiversidad y la transición productiva regional hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, junto al ministro Juan Cabandié.

Durante la presentación se firmaron dos convenios de cooperación entre la provincia de Santa Fe y la Administración de Parques Nacionales con la intención de “optimizar los recursos disponibles y ejecutar estrategias de conservación de la naturaleza y también de los aspectos culturales de la región”, indicaron fuentes gubernamentales.

El gobernador Perotti celebró los acuerdos, sostuvo que “es un momento para echar claridad sobre lo que pasa en las islas, sobre lo que se miró para otro lado durante tantos años” y remarcó que “no cuidar el patrimonio genera daños” y en las islas provocó “consecuencias muy duras”.

“Queremos un aprovechamiento sustentable, una posibilidad de la plena recuperación de esta región con los aportes del conocimientos de los Guardaparques, la gente del INTA y los saberes de los isleños sobre aprovechamiento sustentable”, precisó el mandatario provincial.

Por su parte, el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma, señaló que el proyecto está preparado “para trabajar con los productores agropecuarios y con la comunidad isleña en la perspectiva de poner en valor este tesoro que tenemos los argentinos que es el macro mosaico de humedales del Delta del Paraná”.

