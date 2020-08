Con protocolos de prueba los gimnasios están listos para reabrir: “Podemos brindar un lugar seguro”

Con protocolos listos, los gimnasios esperan reabrir





El gobierno nacional argentino ordenó que todos los gimnasios cerraran en marzo para evitar la propagación del coronavirus. Ya pasaron casi cinco meses, y la situación económica que afrontan es compleja.

Actualmente, fueron habilitados para retomar la actividad en las provincias con baja prevalencia del virus. En total el 50% de los 8.000 espacios que hay en el país pudieron hacerlo con el protocolo sanitario ideado por un grupo de especialistas. Por el momento, en los que están en marcha no se registraron casos de contagio, un dato alentador para el AMBA.

Se estima que el sector emplea 160.000 personas de manera directa e indirecta. Sin la actividad ‘normal’, los dueños hace malabares para sobrevivir. porque los gastos a afrontar son muchos: salarios, alquileres,y servicios. “Ya se sabe que el 12 % cerró de manera definitiva, y no solo espacios de barrio sino establecimientos con grandes infraestructuras, y también estudios de pilates, yoga, o crossfit. Nadie se imaginó que la cuarentena se iba a extender tanto tiempo”, le revelo a Infobae Adrián Stoll, el vicepresidente de la Cámara de Gimnasios de Argentina.

La sede de Martinez fue habilitada para deportistas olímpicos que participarán en las Tokio 2021. Se entrena con tapabocas y cada máquina posee su alcohol en gel

Los gimnasios como los conocíamos -con clases variadas y consecutivas, gran aforo en horas picos, vestuarios repletos, dispensers de agua- ya no funcionarán así, por lo menos por un largo tiempo. “Ese es un concepto pre -pandémico que no existe más, lo que viene a futuro es distinto, ya tenemos la experiencia de otras provincias y también a nivel internacional”, agrego el especialista.

Stoll desarrolla otro punto relevante: “después de casi cinco meses sin actividad física, el cuerpo no es el mismo, por lo que las rutinas fitness también tendrán que ser modificadas, no solo para mitigar los contagios sino para no sobreexigir al organismo”.

Pedro Ibarra -capitán de la selección de hockey masculino, Los Leones- retomó los entrenamientos junto al equipo hace unas semanas, luego de más de 100 días de inactividad, algo inédito en sus quince años de carrera. No alcanza con llegar motivado para volver a entrenar, sostiene, “el cuerpo tiene que acomodarse y empezar de nuevo. Los preparadores físicos y los nutricionistas estaban sorprendidos del cambio corporal que sufrimos todos durante esta etapa de pausa”, le cuenta a Infobae, desde la sede de Martinez que fue habilitada por el gobierno nacional para los deportistas de alto rendimiento que se preparan para las olimpiadas de Tokio 2021.

Control de temperatura al ingresar

Los jugadores entrenan bajo el estricto protocolo ideado por médicos sanitarios y revisado junto al equipo de infectólogos del reconocido Daniel Stambulián. “Nos sentimos seguros cuando venimos, y creo que cualquier persona que siga las indicaciones de manera responsable no va tener problemas. Insisto que la actividad física repercute de lleno en el estado anímico, más en este contexto”, explica Ibarra.

La cadena deportiva Sport Club se caracteriza -desde hace casi tres décadas- en fomentar el vínculo con los clubes. Hoy, la única actividad presencial que tienen es la de los atletas olímpicos. “Estamos con las puertas cerradas y la imposibilidad de dar nuestra actividad normal y habitual. En el primer periodo de la extensión de la cuarentena empezamos a trabajar en un protocolo para presentar a todos los niveles del gobierno. Lo que logramos es poner en ejecución ese protocolo para todos los deportistas olímpicos que van a competir en Tokio. Es una excelente prueba para asegurarle a nuestros socios que van a tener el máximo cuidado”, dijo a Infobae Pablo Massa desde la cadena de gimnasios.

Reinventarse en pandemia

Los que aún sobreviven y mantienen a todos sus empleados pudieron implementar un esquema de clases en línea con seguimiento personalizado de profesores y especialistas.

Rock Cycle -sistema fitness indoor-, por ejemplo, puso a la venta sus famosas bicicletas para poder seguir el entrenamiento desde casa. Megatlon, por su parte, brinda un programa de entrenador virtual de 150 profesores de sala que les permite otorgar 1.500 turnos diarios personalizados de entrenamiento, exclusivo para clientes.

Distanciamiento entre máquinas, y en el piso señalética que indica la dirección para evitar cruces entre personas

“Optamos por medidas como una baja de un 40% de la cuota de los socios hasta agosto inclusive, sumado a un plan life con un 30% de descuento de por vida a los socios que acompañaron al gimnasio durante esta etapa”, agregó Massa.

Los malabares para tratar de sobrellevar la pandemia son muchos. Por ejemplo, en total tienen más de 1.600 empleados. Además cuenta con una importante cantidad de proveedores de servicios y concesiones de bares y cafeterías, que dan empleo a cientos de trabajadores. “Calculamos que 3.000 familias dependen directa o indirectamente de nosotros, y ninguno ha perdido su fuente laboral, algo que celebramos”, dicen desde la empresa.

Los clientes piden la reapertura

Las clases virtuales por Zoom o Instagram llegaron para quedarse, pero los expertos del rubro coinciden que los socios reclaman la modalidad presencial. “Sirvieron mucho, pero la gente se cansó, y quiere tener su rutina. Sabemos que cada vez falta menos para reabrir. Necesitamos hacerlo por la salud preventiva, consideraciones socio-económicas”, dice Stoll.

Su colega Massa coincide: “Estamos convencidos que la actividad física es un factor importantísimo en el fortalecimiento del sistema inmunológico”.

Prueba de anosmia en el ingreso si la toma de temperatura da dudoso

Todo listo para volver: la cuenta regresiva

El protocolo está abierto a revisión y continuamente se le incorpora mejoras y actualizaciones, según los avances y recomendaciones en términos de salud de las autoridades.

No hay previsiones confirmadas de fecha, aunque el sector lo vislumbra cercano. “La mayoría de las sedes ya están acondicionadas para volver. Fue mucho trabajo e inversión para hacerlo. Priorizamos la seguridad de los socios y apelamos a su acatamiento”, pidió Massa.

Este es el paso a paso para entrenar en la ‘nueva normalidad’:

* “La clave está en el ingreso”, reconoce Pablo Delfino, licenciado en seguridad e higiene (LP 02280) y que trabajó en la implementación del protocolo tanto para usuarios como para empleados y personal de mantenimiento. “Tenemos que funcionar como barrera para no dejar entrar virus. Es por eso que tomamos la temperatura, si supera los 37, 5 quedan inhabilitados al acceso, si da dudoso se procede al procedimiento de anosmia para detectar la pérdida de olfato”.

* Hay que tener turno agendado previamente y firmar una declaración jurada sobre el estado de salud.

* Las clases no serán consecutivas, sino espaciadas para poder desinfectar las instalaciones.

* Deberán usar barbijo durante la actividad. Una vez adentro se debe garantizar el distanciamiento, (máquinas con un separación de tres metros), la limpieza (alcohol en gel en todos los aparatos) y desinfección de las áreas y elementos.

* Reducción de aforo para evitar cruces: se estima que habrá un 50% de personas menos. También se dispondrá de un máximo de permanencia de una hora. En ese recambio de gente se procederá a la desinfección.

* El uso del vestuario quedará anulado, al igual que los dispensadores de agua.

* Los espacios estarán ventilados -con las ventanas y puertas abiertas- las 24hs.

* Se deberá informar y capacitar a todos los empleados con las medidas de prevención.

* Rastreo de contacto de ser necesario por si surge algún caso sospechoso de Covid-19.

