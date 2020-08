Fernán Quirós cuestionó a Viviana Canosa por beber en TV un químico no aprobado en la lucha contra el coronavirus

Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo





El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, cuestionó a la periodista Viviana Canosa por beber dióxido de cloro en su programa de televisión que se emite todas las noches por Canal 9. El líquido es una una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada, que se usa como blanqueador y desinfectante de superficies industriales, pero en el último tiempo se publicitó como una supuesta cura del coronavirus.

“No está dentro de los tratamientos aprobados en la Argentina. Hay suficiente información para analizarlo, el ANMAT (el organismo oficial que aprueba los medicamentos en la Argentina) lo ha analizado y no lo ha permitido. Por lo tanto, le pido a la ciudadanía que utilice los elementos de prevención que recomiendan las entidades regulatorias. Y a los comunicadores les pido severamente que no comuniquen algo distinto a lo que prevé la normativa argentina, porque genera confusión y puede generar un daño”, aseguró Quirós este viernes en uno de los tres reportes semanales sobre coronavirus que realiza.

“La salud en humanos requiere investigación, una forma de explorar e investigar los tratamientos que es muy exigente porque estamos hablando de vidas humanas y para eso están los expertos que saben no solamente realizar esas investigaciones, sino evaluarlas e interpretar sus resultados”, agregó el funcionario porteño.

Dióxido de Cloro al aire

“Por favor, dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo”.

Viviana Canosa leyó al aire la frase con la que eligió cerrar la emisión del miércoles por la noche de Nada Personal, su programa de El Nueve. Sin hacer ningún otro tipo de comentario, ni explicar el motivo que la llevó a compartirla con sus televidentes, tomó una botella de plástico que –según dijo– contenía dióxido de cloro (CDS), un químico promocionado como supuesta cura para el coronavirus, y lo bebió en vivo.

“Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi CDS –anunció–. Oxigena la sangre, viene divino”. Y antes del saludo final, aclaró: “Yo no recomiendo. Les muestro lo que hago”. Luego Canosa miró a cámara, guiñó el ojo y levantó su pulgar, dando por concluida una nueva emisión de su ciclo periodístico.

El pasado 2 de agosto la conductora había utilizado su cuenta de Twitter para expresarse a favor del dióxido de cloro. “Yo tomo #CDS”, escribió, agregando la mención de Andreas Kalcker, un hombre que se autodenominó investigador y que promociona las supuestas cualidades curativas del químico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un comunicado en el que recomienda “no consumir medicamentos no autorizados”. “Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso”.

También se destacó que “la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.

“Además –siempre de acuerdo al informe de la ANMAT–, la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo”.

Canosa no se arrepiente

Pasado el mediodía del jueves, Viviana Canosa utilizó su cuenta de Instagram para expresarse luego de la repercusión que generó su actitud al aire. La conductora compartió un texto al que tituló “Prefiero”.

“Prefiero el amor al miedo. Prefiero luz a la oscuridad. Prefiero despertar a estar adormecida. Prefiero la libertad a la esclavitud. Prefiero CDS con todo lo que dicen a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/ impunidad por sus efectos colaterales. Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada”, escribió en la red social en la que tiene casi 400 mil seguidores.

“Estudien investiguen y no repitan. Cuando el río suena...”, sugirió luego, y agregó: “Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él. Uso barbijo y tapabocas... pero eso no calla mis ideas creencias y decisiones. Y a los que agreden mejor utilicen su tiempo investigando, estudiando. ¡Muchas gracias!”.