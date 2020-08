Tren Sarmiento: suspendieron el servicio por el aumento de contagios de coronavirus entre los empleados

(Luciano González)

Debido a la cantidad de contagiados de coronavirus que hay entre el personal que se encarga de controlar en tiempo real las formaciones para evitar accidentes, el tren Sarmiento debió interrumpir su servicio. Este domingo no funcionará y aún no garantizaron que el servicio pueda restablecerse para el lunes.

Así lo anunció el jefe del cuerpo de delegados de esta línea, Rubén “Pollo” Sobrero, quien en diálogo con América precisó que el problema se originó en la base operativa de este ferrocarril, que está ubicada en la localidad bonaerense de Castelar.

“El problema es que en Control Trenes hay una gran cantidad de infectados. Ya teníamos al 50% de los trabajadores de este sector aislados desde el inicio de la cuarentena por ser factor de riesgo y, con los casos que tuvimos ayer (por el viernes), que son 4 positivos, 4 negativos y 15 que están en estudio, la verdad es que nos hemos quedado sin gente”, explicó el sindicalista durante una entrevista en el programa Intratables.

Según detalló Sobrero, los empleados del área estaban divididos “en tres turnos que no se tocan entre sí”, pero el “problema fue que se contagio un supervisor que tuvo contacto con algunas de esas guardias”.

Como se trata de un sector que se encarga del control de las formaciones, no todo el personal de la línea puede ocupar esos puestos porque se requiere una capacitación especial. Por ende, se torna difícil reemplazar a las personas infectadas.

En este sentido, el dirigente gremial puso en duda que el lunes se pueda retomar el servicio con normalidad: “Tenemos que ver si podemos juntar a la gente necesaria para poner operativas todas las mesas: la de eléctrico, la de diésel y la de personal. Si no se puede juntar a esa cantidad de gente, estamos complicados. Obviamente, los que estuvieron en contacto con los que dieron positivo, también tienen que estar aislados”, señaló.

Por lo pronto, las autoridades anunciaron que se van brindar servicios adicionales de colectivos en las estaciones de Moreno, Merlo y Morón, para que los usuarios habituales del ferrocarril puedan viajar a sus destinos.

Las autoridades pondrán servicios adicionales de colectivos para los trabajadores esenciales que necesiten viajar.

“Lamentablemente estamos con bastante complicación en el tren Sarmiento y en los últimos días hemos tenido más. Ayer y hoy tuvimos varias alertas de coronavirus y tenemos personal de control aislados esperando los resultados de los hisopados. Eso nos imposibilita funcionar normalmente” , agregó por su parte el ministro de Transporte, Mario Meoni, en declaraciones a la señal TN.

Además, el funcionario nacional aseguró que, ante esta situación, se decidió que “los cuatro trenes que corren de Once a Moreno vuelvan a circular el día lunes”, para poder convocar este domingo al personal “y reagruparlo para poder prestar el servicio del lunes de manera normal”.

“Mañana vamos a suplir esa interrupción del Sarmiento con micros de larga distancia que van a estar saliendo de las principales estaciones para que los trabajadores esenciales que tienen que trabajar no se queden sin transporte alternativo”, confirmó Meoni.

Sin embargo, Sobrero fue más cauteloso y anticipó que los empleados de la línea están “a la espera de los resultados del resto de los compañeros para ver si se puede garantizar el servicio del lunes”.

“La verdad, estamos muy preocupados por la gran cantidad de contagiados que tuvimos. Evidentemente, no se toma conciencia y acá esto es serio. Estamos encontrando en las formaciones mucha gente que viaja y no son esenciales, pero que tienen que salir a trabajar porque con los 10 mil pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no les alcanza”, cerró el delegado.

De acuerdo con lo que informó la agencia Télam, hasta el momento unos 427 empleados y empleadas de Trenes Argentinos se han contagiado de coronavirus y más de 1.600 debieron ser aislados por tener contactos estrechos dentro de la empresa. Además, un 30% del personal se encuentra licenciado por ser mayor de 60 años, tener comorbilidades o pertenecer a un grupo de riesgo.

Seguí leyendo:

Un nene estuvo perdido 19 horas y sobrevivió a la noche más fría del año en Misiones abrazado a sus perros

Coronavirus en Argentina: confirmaron 53 muertes y 5.241 contagiados en las últimas 24 horas