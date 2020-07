Para uno de los asesores de Alberto Fernández, “no están dadas las condiciones para endurecer la cuarentena”

Pasajeros bajan de una formación en la estación Constitución

Mientras se instala nuevamente el debate sobre la cuarentena y si realmente es una solución disponible, el infectólogo y asesor del presidente Alberto Fernández, Eduardo López, aseguró que modificar la fase actual y volver a medidas que retrasen un poco los contagios no es una salida sólida para afrontar este momento de la pandemia, donde Argentina está con un promedio de cinco mil casos diarios.

“La teoría del ‘martillo y la danza’ me pareció siempre muy poco sólida desde el punto de vista científico. Más allá que hay un aumento de casos, no me parece que estén dadas las condiciones para endurecer la cuarentena. La gente está fatigada, está cansada y tiende al incumplimiento”, dijo el especialista para justificar su postura.

En declaraciones a Radio Mitre, López planteó renovar la estrategia sanitaria y abogó por la responsabilidad individual: “Hay que acompañar a la comunidad para que mantenga el distanciamiento social, use el barbijo, no haga reuniones clandestinas, porque va a ser difícil volver atrás con la cuarentena” .

López mencionó que incluso el propio ministro de Salud de la Nación reconoció que los casos de coronavirus iban a bajar como consecuencia del endurecimiento de la cuarentena. “El propio Ginés (González García) dijo que la anterior cuarentena no se cumplió adecuadamente y creo que repetir el mismo modelo no me parece bien. Hay que apelar a nuevas herramientas, con más testeos y responsabilidad social”, enfatizó.

Para el infectólogo y asesor del gobierno, “volver a una cuarentena muy restrictiva no es una salida factible en este momento”.

Eduardo López, infectólogo y asesor del presidente Alberto Fernández

Al ser consultado sobre la cantidad de contagios, López consideró que se está en tránsito hacia el pico. “Dije que julio iba a ser un mes duro con muchos casos y se está ciumpliendo. Vamos hacia el pico, que nunca es un día solo sino de 9 o 10 días y después cae, según la experiencia en otros países. Además, tenemos algunos brotes en las provincias que no estaban previstos”, aseguró.

Según su criterio profesional, “el pico es inevitable” porque ha ocurrido en todos los países. “Si uno analiza cómo subió el número de casos, está claro que vamos en camino a un número alto. Ahora estamos en 6.000 casos diarios, aún asumiendo cargada de datos defectuosas porque se cayó el sistema. Anteayer la Provincia cargó 700 datos que venía de días anteriores, claro que esto te desbalancea la interpretación, pero es evidente que el número de caso está en aumento”, añadió.

En este sentido, López planteó una estrategia: concentrarse en los lugares donde está aumentado el números de casos. “El Conurbano tiene tres veces los casos de la Ciudad. Pero hay que tener en cuenta que el número de casos no se refleja en el aumento de la ocupación de camas de terapia intensiva y esto tiene que ver con que la mayoría de los casos son leves”, explicó.

Ginés González García reconoció que creía que los casos de coronavirus “iban a bajar como consecuencia de la cuarentena”

Según los últimos datos oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires la ocupación de las camas de terapia intensiva del sector público está en torno al 65%, mientras que en el Conurbano ronda el 62 por ciento. “ En los últimos 5 o 6 días hubo pequeños picos pero la media se está manteniendo, con lo cual no estamos saturados ”, consideró López.

Ayer fue la tercera jornada consecutiva en la que creció el número de contagios, que llegaron a 6.127 y que elevaron el total a 148.027. Además, las muertes informadas fueron 114 y los fallecidos suman 2.702 en todo el país.

