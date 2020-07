Un municipio bonaerense habilitará las peluquerías a partir de mañana

La actividad de los peluqueros debe seguir estrictos protocolos sanitarios debido a la cercanía del trabajador con el cliente

A partir de este miércoles las peluquerías volverán a abrir sus puertas en un municipio del conurbano bonaerense tras más de 100 días de inactividad pero bajo un estricto protocolo sanitario para prevenir los contagios de coronavirus.

El municipio de San Isidro oficializó hoy cuáles serán los pasos a seguir para obtener los permisos a través de su sitio web oficial. Allí los interesados también podrán descargar un detallado protocolo sanitario que consta de 43 páginas.

Podrán atender de lunes a viernes de 11 a 19 y los sábados de 9 a 18. Los domingos y feriados deberán permanecer cerrados.

Los clientes sólo podrán ingresar con un turno previo y el espacio de atención tendrá que ser de 15 metros cuadrados mínimos para respetar el distanciamiento. Cada trabajador solo podrá atender a una persona. Los locales de más de 100 metros cuadrados limitarán el ingreso al 50% de su capacidad.

El protocolo también detalla otras medidas sanitarias generales como ventilación, higienización y desinfección de los elementos de trabajo. Además del uso de tapabocas y alcohol en gel.

La medida se enmarca en la flexibilización anunciada en el AMBA el viernes pasado. “A partir del lunes 27 se van a estar habilitando servicios de distintas índole: mudanzas, servicios inmobiliarios y martilleros, servicios jurídicos, notariales, de contaduría y auditoría. Profesionales de la salud, servicios de mantenimiento de hogares, arquitectura e ingeniería, kinesiología, nutricionistas, peluquería y estética”, había adelantado el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco.

Hoy, a través de la Decisión Administrativa 1294/2020 publicada en el Boletín Oficial, se autorizaron todas las nuevas actividades que ya habían sido anunciadas por el gobierno que encabeza Axel Kicillof pero estaban a la espera del visto bueno del Poder Ejecutivo Nacional.

Entre estas actividades se destacan varias industrias -neumáticos, juguetes, celulosa, etc-, la venta al por menor de productos textiles, los servicios jurídicos y los de peluquería y estética.

El intendente Gustavo Posse anunció también que por etapas, San Isidro irá permitiendo la práctica de algunos deportes individuales, la utilización de los espacios públicos y hasta el funcionamiento de autocines, todo con sus correspondientes protocolos de seguridad.

“Vamos hacia una libertad paulatina que equilibre la economía y la salud, con el eje en la responsabilidad de cada uno. En todo este tiempo preparamos el sistema de Salud, que está robusto, para poder salir de la cuarentena”, sostuvo el intendente en las redes sociales.

En el distrito de zona norte ya estaban funcionando los comercios esenciales y no esenciales, bajo modalidad take away y delivery. Pero ahora, a partir de que se publiquen los protocolos respectivos, el público podrá también ingresar a los locales cuidando el distanciamiento de al menos dos metros.

El cronograma, que todavía no se dio a conocer, incluye también el permiso para hacer deportes individuales y náuticos, aunque los amantes del running tendrán que esperar : “Es muy difícil el control el distanciamiento entre runners y también es difícil seguir los nexos epidemiológicos de los corredores”, explicaron desde el municipio.

Se abrirán además los espacios públicos, que estarán señalizados para que los vecinos guarden las respectivas distancias, y habrá una fuerte campaña de concientización allí, para que no se relajen las medidas de bioseguridad.

Una de las grandes novedades sin duda es que habrá autocine en alguno de los shoppings del distrito, con un promedio de 250 autos por película, baños químicos que se desinfectarán después de cada uso individual, y con servicio de delivery de comida al auto para evitar que se crucen los asistentes.

“Es momento de buscar el balance entre salud, y sabemos que estamos con el sistema preparado y confiamos en que los vecinos y comercios cumplirán las normas de bioseguridad, con la economía, por lo que todo lo que se abra, tendrá su respectivo protocolo”, subrayó Posse.

