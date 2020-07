Corridas, peleas y tensión en la protesta de los repartidores frente a la Legislatura Porteña

En el marco de las protestas contra la sanción de la ley, hubo peleas entre los manifestantes

En las inmediaciones de la Legislatura porteña, hubo momentos de tensión durante la protesta de los trabajadores que se manifestaron en contra de la sanción del proyecto de ley que se tratará en el palacio legislativo: una propuesta enviada por el oficialismo para regular la actividad de repartidores, mensajeros y aplicaciones de delivery.

Durante el mediodía y en medio de la concentración de trabajadores de las apps se produjeron disturbios entre algunos de los manifestantes. En los alrededores de las calles Perú e Hipólito Yrigoyen se vieron corridas y peleas que fueron rápidamente aplacadas por las fuerzas de seguridad de la Policía de la Ciudad que se encuentran abocadas a contener la protesta. El disturbio obedeció a un conflicto interno entre miembros de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) y otro grupo de repartidores. En total, la marcha contó con un promedio de 500 trabajadores que desplegaron pancartas, banderas y canciones en contra de un proyecto que consideran “legitima la precarización”.

Uno de las personas que resultaron heridas en medio de las protestas. No fue necesario el llamado al SAME

Fue presentado por la legisladora de Juntos por el Cambio Cristina García de Aurteneche el mes pasado y obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia y de Asuntos Constitucionales con el aval de diputados de la fuerza UCR-Evolución. Para que sea aprobado, deberá tener mayoría simple , apenas un voto más de la mitad de los presentes.

La iniciativa, que fue rechazada por el bloque del Frente de Todos y debió experimentar cambios en procura de una mayor adhesión, establece un registro de las tres patas de la actividad: las aplicaciones, el prestador del servicio (la firma que comercializa el producto) y los repartidores. Plantea requisito indispensable la inscripción en la AFIP y la AGIP, la habilitación de los repartidos y los cursos de capacitación en seguridad vial.

Según la APP, el proyecto "solo obliga a las empresas de mensajería a contratar seguros para los trabajadores dependientes"

“Estamos convencidos de que esta ley se ajusta a la realidad actual porque la actividad ya venía teniendo un crecimiento sostenido previo a la pandemia y con la emergencia sanitaria creció aún más. Es un primer gran paso en la regulación de esta actividad porque le otorga al servicio un marco legal con nuevas pautas, derechos y obligaciones, prohibiciones y sanciones para que los actores involucrados continúen operando bajo condiciones de seguridad y regularidad imprescindibles”, explicó la autora de la propuesta.

Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), la describieron como “ una ley para perseguir a los repartidores y esconder a las empresas de plataforma detrás de las mensajerías ”. La catalogaron de discriminadora y que legitima la precarización. “Queremos adelantar que si el proyecto se aprueba así, vamos a pedir a la Justicia que declare su inconstitucionalidad. Esta ley es discriminatoria contra los repartidores de aplicaciones”, afirmó María Belén Fierro, secretaria general adjunta de la APP, a través de un comunicado.

En la protesta participaron cerca de 500 manifestantes (Fotos Adrian Escandar)

“El proyecto de ley busca habilitar a las empresas de plataforma como ‘operadoras de oferta y demanda’ de delivery. No serían prestadoras del servicio y no tendrían responsabilidades más allá de la intermediación”, anunciaron desde la APP. Dicen que el texto es una copia de los contratos de las empresas y convocan a los sindicatos a realizar una movilización masiva. Desde ASiMM gritaron desde sus redes sociales: “No a la reforma de la Ley 5526/16. Basta de vivir precarizados y morir desprotegidos”.

Micaela Sosa, vocera de una de las agrupaciones, explicó la posición de los manifestantes en diálogo con Télam: “El proyecto de modificación de la ley vial del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta es un ataque a los trabajadores de reparto y genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizándonos. En 100 días de cuarentena ya siete compañeros murieron por coronavirus a partir de lo extensas que son las jornadas laborales, que superan las 12 horas, para tener un ingreso similar a una canasta básica familiar”.

“Con este proyecto, la situación se va a profundizar porque se traslada mayores gastos y más responsabilidades a los trabajadores, lo que se traduce en un ataque a los ingresos y jornadas aún más largas, que van a resultar en mayores muertes de compañeros”, sostuvo Sosa, quien en su discurso manifestó que responsabiliza al gobierno y a las aplicaciones por los fallecimientos de los siete trabajadores de reparto.

