Dejó su trabajo estable para hospedarse como invitado en hoteles de ultra lujo y ya durmió en más de 200 camas vip

Fue durante un viaje a París que Marcos Toscani (42) sintió que estaba listo para cambiar su estilo de vida. Ya tenía su carrera profesional independiente encaminada. Sin embargo, necesitaba un nuevo desafío bastante ambicioso: convertirse en un experto en hoteles de ultra lujo.

Lo logró: ya durmió en más de 200 camas de cinco estrellas alrededor del mundo. Ni la pandemia lo frena, respetando el aislamiento social, viaja desde su casa virtualmente mostrando la reapertura de las grandes cadenas que volvieron a operar.

En 2016, el rosarino, viajó a Francia para estudiar el idioma: sabía que era trascendental para su formación. Inspirado por el estilo y diseño parisinos, decidió, impulsar un proyecto que venía soñando hacía tiempo. “Desde que tengo uso de razón recuerdo que esperaba con ansiedad los viajes familiares, iba tachando los días. A los 10 años, incluso, me compre una cámara de video -era enorme y pesada-para registrar las experiencias. Después la vida me llevó a estudiar marketing y me alejé un poco de ese primer anhelo”, le cuenta a Infobae desde Rosario.

Con la idea de mostrar el universo hotelero de lujo, Marcos se animó a dejar atrás su estabilidad desarrollando páginas web para celebridades de novelas mexicanas y dedicarse también al manejo de redes sociales para algunas empresas. “Me iba bien, pero no era algo con lo que me sentía identificado, para mí los viajes era una inversión de vida. Entonces, empecé por lo grande: me tiré a la pileta y le escribí a los diez mejores hoteles de París y les propuse mostrarlos como un huésped. Seis me respondieron que sí”.

Semanas después, Marcos pasó su primera noche de ultra lujo en una de las habitaciones del hotel boutique París fue Le Roch Hotel & Spa, donde la estadía cuesta aproximadamente 55 mil pesos.

De ahí le siguieron destinos inolvidables como Francia, España, México, Argentina, Estados Unidos y Perú. “Los primeros dos años viví de mis ahorros y tuve que invertir. Además, tuve que sacar mi costado autodidacta, con la cámara de fotos que compré aprendí a tomarme las imágenes yo solo, a editar el contenido... todo”.

“Me sirvió ser curioso e inquieto. De chico me pasaba horas editando música, fotos y videos cuando el mundo digital como lo conocemos ahora no existía. Durante un tiempo pensé que eso no me serviría, hoy lo pongo en práctica en este proyecto”.

Zadún, A Ritz-Carlton Reserve. Los Cabos. La suite

Conocedor del rubro, es convocado por las grandes empresas de turismo y hotelería para mejorar la estadía de los huéspedes. “El lujo no pasa por las comodidades, sino por la experiencia vivida”.

Algunos de los hoteles que sorprendieron:

Belmond Palacio Nazarenas. Cusco, Perú: La experiencia es única. En una edificación de 400 años en donde todos los detalles son impecables. Un detalle que me encantó son las 2 batas por persona, una de ellas de seda que se convirtió en mi bata favorita.

Rosewood Mayakoba. Riviera Maya, México: En medio de manglares, este hotel tiene todas sus suites con piscina privada, una gastronomía fantástica y una experiencia muy personalizada. Me sorprendió al irme a dormir la primera noche y encontrar que estaban las iniciales de mi nombre bordadas en la almohada.

Soneva Fushi. Maldivas: Descontando la privilegiada naturaleza de Maldivas, su mar, playas y vegetación, me sorprendió desde el inicio por la filosofía llamada “No shoes, No news” en donde desde el momento que llegás a la isla hasta el momento en que te vas, estás literalmente descalzo, incluso para ir a un restaurante por la noche no se usa calzado.

Zadún, A Ritz-Carlton Reserve. Los Cabos, México: El es cuarto Reserve del mundo y abrió hace apenas unos meses. El hotel me cautivó por su distribución, la decoración de sus suites (todas con piscina privada) y sus camas. El servicio de Tosoani, así se le llama a los mayordomos, es de los mejores.

Cala de Mar. Ixtapa, México: No conocía el destino Ixtapa Zihuatanejo en el pacífico. El hotel está en un acantilado y todas sus suites miran al mar y cuentan con piscina privada. Me sorprendió el penthouse porque cerca del 70% de la habitación está al aire libre.

Bajo el hashtag #micabezasigueviajando intervino sus fotos para viajar virtualmente

Hace cuatro meses que no puede viajar por la pandemia. Pero eso no lo detuvo. Para estos días de aislamiento social, pensó una original campaña para mantenerse activo en sus redes sin dejar de respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Cómo lo hizo? Combinó fotos de sus viajes por el mundo con fotos dentro de su casa.

Viajar virtualmente

Sin poder seguir visitando los hoteles del mundo, Marcos ideó una manera para continuar acercando las experiencias de lujo. “Cuando algunos hoteles comenzaron a contarme sobre sus posibles fechas de reapertura, sentí que era un buen momento para ayudarlos a dar a conocer como reabren y al mismo tiempo mostrar al mercado una visión optimista de que algunos hoteles estaban comenzando a recibir huéspedes nuevamente. Desde mi cuenta, a través de vivos, comparto todos los cambios adoptados para garantizar la seguridad de huéspedes y empleados”.

Este viaje virtual comenzó el 15 de junio en Miami junto a Acqualina, y continuó por destinos como Los Cabos con hoteles como Montaje, Zadún o el Caribe Mexicano con hoteles como Rosewood Mayakoba o Viceroy Riviera Maya. Seguirá por Europa en Barcelona o Madrid, que ya viven la “nueva normalidad”

La reapertura de los hoteles en el medio de la pandemia

Todos debieron incluir el protocolo sanitario aprobados. Una vez que las autoridades de cada destino habilitaron la reapertura, la mayoría debió invertir en medidas de bioseguridad y en una estricta capacitación para el personal. Otros, aun con el permiso para operar simplemente han decidido esperar para volver.

“El sector de ultra lujo no se vio tan afectado por el virus, ya que generalmente en estos espacios uno casi no se cruza con otros huéspedes y los servicio son privados”, explica.

Los principales cambios adoptados

Todos estos hoteles están ofreciendo estaciones con desinfectantes y alcohol en gel, mascarillas y termómetros digitales en la recepción. Si bien todo el personal utiliza mascarillas para la atención, los huéspedes no deben hacerlo en todas las circunstancias. En algunos casos, se les solicita que lo hagan al momento de moverse por la propiedad, pero no al estar sentados o en un lugar fijo.

Otra de las principales modificaciones es que han optado por utilizar códigos QR para los menús en los restaurantes y así se han digitalizado. El room service ya no es como lo conocíamos, se evita el contacto directo con el huésped limitando los utensilios, aderezos y elementos que se entregan, además de reforzar la limpieza y sanitización.

Kit de sanitización

Esperanzado por el regreso del turismo, Marcos, no tiene dudas: “Todos queremos volver a ese mundo en el que se podía viajar y creo que ese deseo es un gran motivador que va a impulsar a la industria para que vuelva a crecer”.

