En declaraciones a radio La Red, el funcionario porteño aclaró que “en la Ciudad ese concepto no aplica” y explicó los motivos: “ Nosotros de confirmar por positivo por negativo, al positivo lo llevamos a un hotel y al negativo no. Es un concepto absolutamente correcto para epidemias, pero a los fines del COVID en la Ciudad de Buenos Aires ese concepto no aplica de manera apropiada ”.