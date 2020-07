“A él desde el primer momento le comencé a llamar la atención, aunque a mí él no me gustaba. Llegamos a ser mejores amigos y, cuando me dijo lo que sentía, mi respuesta fue súper negativa, hasta que en el 2016 le correspondí” , reveló Ariana. Finalmente, tras cuatro años de noviazgo, este lunes se convirtieron en marido y mujer.