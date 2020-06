Por último, explicó que, al estar los locales cerrados, mantienen las ventas online. “Muchas personas empezaron a hacer consultas a través de la página web y nuestro equipo se vio desbordado. Varias de las chicas que atendían en los locales pasaron a ese sector porque este no es el futuro sino el presente. Por otro lado, aunque los shoppings estuvieran abiertos, la gente no va a comprar más porque no hay plata y porque no puede usar calzado: no puede salir, no puede ir a una fiesta”, dijo.