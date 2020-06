S: Escúchame, no vayas a hacer ni un paso en falso porque yo sé lo que estás haciendo. No se te ocurra hacer ni traerme a la policía porque tu hijo está en riesgo ¿eh? Así que pensalo muy bien. Antes me dijiste que tenías ciento cincuenta mil y ahora me dices cincuenta mil, ¿qué onda loca?