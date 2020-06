Al igual que sucedió con él, a Sturniolo le encantaría que su hijo pueda formarse profesionalmente y continúe con su legado. Y si es en compañía de sus amigos, algunos de los cuales comparten su misma inquietud, mucho mejor. “Lucas quiere ser ingeniero químico como yo. Dice que quiere trabajar conmigo en el reuso del agua y la potabilización del agua de mar. Soy muy fanático de mi trabajo y no puedo separar mi vida personal de la profesional y todo lo que puedo lo comparto con él y su hermana, al nivel de ellos ”, contó como dando a entender que en su casa están permanentemente hablando del tema. “Les trato de demostrar que me gusta lo que hago y ellos me ve que me la paso diez horas por día estudiando como si fuera un juego. Lo único que quiero es que Lucas sea feliz en lo que elija”, remarcó.