Entonces se redujo drásticamente la circulación y no hubo manera de hacer la audiencia en el juzgado federal al menos por unas tres semanas. Se pensó entonces en hacerlo con la computadora de la víctima. Pero la mujer, que vive en condiciones muy precarias, no tenía ningún elemento como para hacer una videoconferencia. Se manejaba solo por WhatsApp. Y de manera intermitente. No había manera de garantizar la declaración como testigo.