"El dueño se había presentado a hacer el cambio de rubro pero aún no completaba la documentación”, explicó el funcionario y agregó que en los registros de trazabilidad estaban anotadas cerca de cien personas y que la cantidad de sillas y mesas no alcanzaban para esa asistencia, a la vez que no se encontraban a la distancia que establece el protocolo para esa actividad. “Por el incumplimiento de distanciamiento y las irregularidades, en conjunto con la Policía de San Luis, anoche procedimos a la clausura del local”, confirmó Caliri.