"El me lo explicó y técnicamente es correcto. Vos tenés una curva de ascenso lento en el AMBA, roma, no tan picuda como ha sido en Europa. Está documentado que cuando vos retirás rápidamente la cuarentena, la curva tiende al estilo europeo. Para mantener la tendencia actual, hay que mantener las características del transporte. Esa es la explicación que me dio y yo la comparto", analizó.