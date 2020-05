Fuera del ámbito familiar es donde más se complica el seguimiento. “Una vez que el infectado nos aporta los contactos, los llamamos por teléfono para ir a verlos puerta a puerta. Si no tiene el teléfono, los visitamos directamente. Nos pasa, a veces, que cuando los llamamos nos piden encontrarnos en un punto fijo o en el centro de salud y no en la casa, para no quedar estigmatizados. También las organizaciones barriales nos aportan datos de personas que han estado en contacto y no existían en nuestra base de datos. Por ejemplo, detectamos a tres y nos dicen que otras personas comparten el mismo baño o comen juntos y los vamos incorporando también”.