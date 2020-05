“No me pregunten por qué me hice los exámenes, fue algo que decidí sin encontrar una razón específica, porque antes nunca había tenido tiempo para hacerlos. El mismo día que me los hice, me llamaron para avisarme que en habían dado bajas las plaquetas. Entonces, comencé a realizar exámenes más específicos. Y me diagnosticaron PTI: Púrpura Trombocitopénica Inmunitaria”, detalla con tristeza.