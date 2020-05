“Se vive con dolor, como todos en el país imagino. No es ninguna materia de orgullo ser el barrio con más casos pero tampoco creo que se trate de una competencia. Si bien vivo en la parte del barrio menos afectada, me parece injusto ver como una amenaza al barrio 31. Hoy puede ser que ahí esté el mayor número de casos, pero el virus entró ahí seguramente por alguien de acá… A fines de controlar los contagios está muy bien mapear los casos, pero mal usada esa información solo es fuente de estigmatización, así que no me gusta pensarlo así”, dice Luciano, vecino del barrio de Retiro y trabajador voluntario de una ONG que colabora en comedores populares pero prefiere no nombrar.