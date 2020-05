Llegué hace 8 meses. Pisé suelo argentino en octubre de 2019, en un momento muy especial, donde el país comenzaba la transición de un gobierno a otro. Me tocó ser parte de la despedida del ex presidente, Mauricio Macri, y darle la bienvenida al actual primer mandatario, Alberto Fernández. Me gusta mucho estar aquí: amo a la Argentina desde antes de llegar. Siempre tuve un sentimiento especial por este país. Estoy encantado y agradezco la calidez con la que me recibieron los argentinos.