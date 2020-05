“Teníamos mucho miedo -continúa-. Yo no conocía Córdoba y Ricardo había venido hacía mucho tiempo. No sabíamos lo que nos esperaba. Guadalupe estaba tranquila, muy serena. Pero al principio fue muy duro". Los padres de Guadalupe no solo tenían que transitar la nueva enfermedad de su hija, sino que, además, tuvieron que quedarse a vivir en hospital porque no tenían dinero para alquilar una vivienda. Deolina continúa el derrotero de penurias: “Dormíamos en los pasillos y en los asientos de la sala de espera. Con mi embarazo tan avanzado, no podía ni dormir en la silla, no encontraba posición. Y apenas comíamos sandwiches de miga que nos daban en la cocina del hospital, con mucha pena”.