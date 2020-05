En la carrera de hallar una solución a tanto dolor, Clara tomó literalmente la cartilla de su obra social y comenzó a pedir turnos con los distintos especialistas y sus médicos. “Vi al médico clínico, a la ginecóloga, al especialista en columna que al revisar mi radiografía me la tiró sobre el escritorio y me dijo: ‘¡Va a tener que ver a un psicólogo porque usted no tiene nada!' . Lo miré con mucha pena y le dije: ‘¡Doctor, yo me siento mal dígame qué me pasa’" y me dijo que me encontraba perfecta porque me veía bien y porque en la radiografía no veía nada".