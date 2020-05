Distribuyó su documental en un círculo privado de compañeros y familiares, que a su vez se dedicaron a propagarlo. Y le llegaron devoluciones en calidad de mensajes reenviados. “Muchos hijos de padres separados me remarcaron algo particular en mi interacción: la forma en la que yo hablo con ellos o la que ellos me hablan a mí. Con mi viejo hablo con monosílabos y a mi vieja le hablo yo. Las personas no son las mismas en sus casas, en sus colegios, en sus laburos. Y los hijos de padres separados aprenden a desarrollar ese juego para la subsistencia: yo no soy el mismo cuando hablo con mi viejo y con mi vieja”.