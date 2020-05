Rubinstein calificó de estabilizada la tasa de duplicación y de que la pendiente de la curva no asume cambios significativos. “Acá el tema es cómo salimos de la cuarentena y cuáles son las medidas sanitarias que hay que poner en práctica”, cuestionó. “ El desafío es tener un claro plan de salida porque es obvio que el confinamiento no puede mantenerse hasta que llegue la vacuna, que va a tardar no menos de un año . Acá hay que empezar a ensayar un esquema valvular intermitente de entrada y salida: el endurecimiento y la flexibilización de acuerdo a indicadores objetivos como ser la ocupación de camas en terapia intensiva o la tasa de duplicación de casos o de muertes”, consideró en diálogo con Radio Mitre.