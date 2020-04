Con la modificación del cobro, los beneficiarios cuando cumplan sus 18 años recibirán carta documento indicando que serán ellas las que cobrarán directamente las sumas de dinero de la pensión no contributiva y, a su vez, la Dirección Nacional de Apoyos Económicos y Liquidaciones (Ex Pensiones) notificará al ANSES para que el banco le pague a la persona con discapacidad, por lo que la entidad no podrá definir por criterio propio si efectúa o no el pago.