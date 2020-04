“Esto fue puesto en conocimiento de los familiares la semana anterior. A través de un mail les indicaron que por favor vayan a retirar a los residentes, dado que ellos no podían darle ningún tipo de asistencia. O sea, los dejaron librados a su suerte, al cuidado de un chico que hacía las veces de electricista. No tenían personal médico, no estaban las autoridades, no cumplieron con los protocolos y no agotaron los medios que tenían a su alcance para cuidad la vida de sus residentes”, denunció a su vez el abogado.