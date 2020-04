“España e Italia están cerca de los setenta días y, si bien vienen bajando, no caen a cero. Toda curva descendente de una pandemia tiene una caída suave hasta desaparecer, pero nunca son abruptas como las gripes. Esto va a depender mucho de los rebrotes. Hay actividad del virus residual, no de la magnitud de la fase aguda, que lo hace permanecer en el tiempo”, consideró. En su apreciación, apela a los efectos de los brotes de la enfermedad como argumento de refutación: “Si no no aparecerían los pequeños focos de brotes que ahora tienen Japón y Corea del Sur. Porque siempre hay actividad residual en toda pandemia. Que esa residualidad no sea muy alta depende de la cantidad de individuos que sin darse cuenta se contagiaron de la enfermedad e hicieron anticuerpos”.