—De alguna manera me está afectando, porque la primeras horas cuando explotó no la pasé bien porque fue mucho en muy poco tiempo y no llegué a asimilarlo. Pero el lado bueno, por ejemplo, como yo soy hincha de River y saber que el Pity Martínez compartió esto y pidió que voten, fue fuerte. ¡Ahí caí en que esto se descontroló! Y se convirtió es una mezcla de muchas energías, de alegría y decir ¡qué quilombo! Recibo muchas puteadas, felicitaciones, pero a lo malo trato de no darle bola, aunque siempre es lo que más se ve. De a poco lo estoy asimilando, ahora sólo quiero descansar porque ayer dormí sólo una hora y hoy desde las 6 de la mañana no paro. A esa hora empezó a sonar mi teléfono. Estoy tratando de calmar un poco todo.