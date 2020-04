La cuarentena lo encontró en su casa de Capital Federal con su mujer brasileña, Nida. Encerrado en su casa, cumpliendo con el aislamiento, fue abuelo. “Lo más insoportable que me ha ocurrido es no haber podido conocer todavía a mi segundo nieto, Federico, que nació el 1 de abril. Mi hijo y mi nuera pudieron mostrármelo solo una vez a través del vidrio de la puerta del edificio donde viven. No haberlo podido tener en brazos y besarlo fue desesperante, sin saber cuando podré hacerlo. Pero ya llegará ese día... Algo similar ocurre con mi mujer: su único hijo hijo vive en Brasil y la hará abuela por segunda vez en julio pero seguramente no podrá ver a su nieto por mucho tiempo”.