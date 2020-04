“Recordar lo sucedido en la Shoá, no sólo nos permite pensar que no pueden repetirse genocidios como este, sino también nos ayuda a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos de respetarnos mutuamente, y de repudiar cualquier tipo de acto basado en el odio. Si algo tan esencial fuera entendido por todos, no volvería a darse un hecho tan aberrante como ha sido el Holocausto”, expresó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.