-Duhalde me llamó ese mismo 31 de diciembre, cuando supo que iba a ser presidente, y me preguntó si podía ir a Lomas de Zamora, donde él estaba, para ayudarlo a escribir la parte económica de su discurso de asunción y charlar un poco sobre el panorama. Ahí me ofreció el ministerio de Economía. Nosotros, mi equipo y yo, veníamos trabajando desde hacía casi cinco años sobre la situación económica, con la idea de salir de la convertibilidad. La situación era terrible, pero le dije que sí. Era una responsabilidad política y si uno es un militante político no puede decir: “No, esta situación no me gusta, llamame cuando las cosas estén más tranquilas” . Así que lo tomé como parte de mi responsabilidad social y política – recuerda Remes Lenicov.