Hace varios años que Ariel no dispone de un local a la calle, algo que lo ayuda a no tener esos gastos, sin embargo vive en un departamento alquilado de 27.000 pesos mensuales. "Es de un conocido de un amigo, si me retraso con la cuota del mes, me espera... pero un poco. Esto viene para largo. Pero también tengo que pagar el colegio de mi hija, luz, gas, impuestos, comida. Si no tuviera dos hijos, ni me preocupo porque me las arreglo solo. Pero tengo una familia y necesito estabilidad económica. No sé cómo voy a afrontar lo que se viene ”, dice angustiado.