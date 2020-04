Cuando se conoció el aterrizaje del vuelo en el aeropuerto patagónico, Tinelli señaló: “Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel”. Explicó que eran medicamentos para él y para una de sus hijas, Candelaria, quien pasa la cuarentena en la estancia familiar en Esquel. Sin revelar detalles sobre los tratamientos de salud, Tinelli aclaró que necesita un medicamento que lo buscó tres veces en Esquel y no lo consiguió. "Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado”, había dicho cuando se le pregunto el motivo. “Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más”, había dicho el empresario consultado al respecto por Luis Novaresio en radio La Red.