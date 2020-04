“Desde hacía dos días que tenía fiebre y dolor en el cuerpo y, después de que mi prepaga no respondiera, me enviaron directamente a la gente del SIES. Me hice el control y al cabo de un día, recibí un llamado de un teléfono privado. Me preguntaron por mi nombre y me comunicaron que había dado positivo por coronavirus”, le relató a Infobae.