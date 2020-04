“Tengo cinco hijos en Argentina y mis viejos están grandes y se preocupan por mí. No quiero volverme por capricho, simplemente acá me despierto todos los días con miedo a morir y no exagero en expresarlo” , continúa Marcelo Gori, quien en Ecuador dice tener “tres hijos del corazón” que conoció a través de una ex pareja. “Estoy solo, aislado en un hotel. El desencanto aumenta, pero no quiero rendirme”.