Sobre las críticas que disparó hacia las autoridades de su trabajo, la obstetra afirma: “Yo sé que este es un momento para ponerle el pecho. Y sí, está bien, Salud siempre tuvo un presupuesto bajo y cada uno estar peleando desde su puesto para tener las cosas... Pero yo prefiero me digan ‘no te los doy porque no los tengo’ y no que me digan que no los necesito".