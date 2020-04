Ya no iba a la escuela cuando aparecieron los síntomas de lo que creyó “una gripe común”: “Me dolía el cuerpo, la cabeza. Pedían que no fuéramos a la guardia si no teníamos fiebre así que esperé. Pero al tercer día fui al médico, quería que me hicieran el test, me daba miedo por mi hija más chiquita que tiene síndrome de down y, aunque no tiene patologías coronarias, tuvo neumonía antes de cumplir un año y estuvo 15 días internada” , cuenta a Infobae.