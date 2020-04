Según la fiscalía, “las circunstancias en las que fue detenido y la naturaleza del hecho prevén penas privativas de la libertad que ascienden hasta los 15 años de prisión; exigencia objetiva prevista por la norma para proceder al encarcelamiento del imputado”. A eso hay que agregarle que el joven “carece de arraigo, no posee un domicilio fijo por encontrarse en situación de calle, expresó su voluntad de no concurrir a un centro BAP y no cuenta con un trabajo y/o una ocupación estable que permita presumir positivamente su arraigo de cara a un potencial riesgo de elusión”.