“Logramos llegar a París y ahí empezó la odisea. Primero no querían dejarnos subir al avión por las restricciones del gobierno chileno con los extranjeros. Mostramos nuestro pasaje de salida hacia Buenos Aires, pero no tuvimos éxito” . La empresa Air France les reprogramó el viaje para el día siguiente (27 de marzo) vía San Pablo, pero al no tener comprado el tramo con destino final a la Argentina les prohibían embarcar. Lograron comprar ese tramo, que horas más tarde fue suspendido.