Salir de las estaciones de Once, Retiro y Constitución no es tarea fácil. Cada uno de los usuarios tiene que pasar por varios puntos de control. Ya no se pasa por los molinetes sino que directamente por el costado, mostrando el certificado emitido por el gobierno nacional. En ese momento, efectivos de la Federal chequean nuevamente que los papeles estén en regla y luego personal del gobierno porteño verifica por última vez que el pasajero esté habilitado. En caso de no estarlo, se labra un acta y es enviado de vuelta a su domicilio. Es decir, no puede entrar a la Ciudad de Buenos Aires .