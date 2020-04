“Yo no puedo hacer teletrabajo con la obra o la remodelación. Se tiene que estar presente. Tenes que ver cómo trabajan los albañiles, el plomero, el electricista... No hay manera de hacerlo a distancia. Un revestimiento mal puesto o un piso mal colocado sale mucho más caro después -explica-.Yo tengo que poder entender qué quieren, dónde viven y y una obra no se puede hacer online. Mi trabajo se hace con gente y con un ladrillo arriba del otro”.