En una situación así no sé si podría ver un partido de fútbol con el mismo placer que antes. De todos modos tengo una rutina en la que hago ejercicios físicos escuchando programas radiales deportivos, de fútbol. Selecciono alguno que no me hiera los oídos ni me haga sangrar el cerebro. A veces me fijo en la tele de cable si pasan un partido de la historia, lo veo unos minutos y no me da para más. Veo series y películas por televisión, que por ahora las hay muy buenas. Y me gusta el “Canal Gourmet” porque me relaja. Los noticiosos los recorro a cuenta gotas, además de estar encerrado no me da ganas de que me hablen todo el tiempo de los muertos por coronavirus.