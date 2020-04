“Antes me preguntaron:'¿A usted lo incomoda que lo aplaudamos cuando salga?'. ‘No, al contrario’, les dije. Si yo me sentía más agradecido por lo que habían hecho ellos. El que quería aplaudirlos a ellos era yo -relató en diálogo con Infobae-. No tengo palabras para agradecerles a las enfermeras y al grupo de médicos. Nos atendieron muy bien, de primera. Se preocuparon muchísimo por nosotros, no hubo otra forma. Hicieron todo lo mejor para que saliéramos adelante. Yo pude salir y mi mujer no".