“A Mar del Plata no va a entar” , manifestó esta mañana en ese sentido y de manera categórica Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. “Pedimos que no vengan turistas sabiendo el perjuicio que generaba para nuestra economía, hicimos controles en todos los ingresos de la ciudad, le pedimos el esfuerzo a cada vecino que no salga de sus casas, y encaramos acciones sanitarias de prevención. Todo eso será en vano si dejamos ingresar a la tripulación", expresó el jefe comunal que se comunicó con autoridades provinciales y nacionales para evitar el ingreso de la embarcación y pidió al Concejo Deliberante que acompañe el pedido.