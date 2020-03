“Dentro del aislamiento hay familias muy rotas, con madres o padres adictos, gente que necesita el comedor comunitario para vivir, porque si no no tienen un lugar para comer. El Gobierno nacional les transfiere la ayuda a los municipios, pero a los barrios más carenciados, las villas, no llega. No se está garantizando el abastecimiento adecuado ”, explicaron a este medio fuentes de la agrupación que conduce Grabois.