“¿Por qué me contagié? En primer lugar soy humana. Hay una idea de que el médico y los trabajadores en salud no comen, no duermen no cagan... Ahora debo agregar no se enferman. Por otro lado, no sé de dónde vino. Estuvimos desde el primer día que empezamos a darle batalla al virus gestionando, llamando, yendo de aquí para allá, no durmiendo, comiendo poco, manejando dinero, tocando papeles, en un lugar y otro. Tal vez cuando realicé algún estudio (todos con barbijo, bata, guantes descartables, como consta en registros fotográficos). Tal vez nos falta el traje de marciano que se ve en la tele. Pero ahora nos cuesta conseguir guantes por el desabastecimiento, imagínense uno de esos trajes”, expresó Müller en su texto.