“Creo que en la urgencia por tomar medidas se olvidaron de nosotros. El cierre de fronteras no es solo ir de vacaciones afuera, es mucho más que eso”, expresó en diálogo telefónico con Infobae. Allí, en Vicente López, se encuentra recluida con sus dos hijos y su marido. “Si todos están preocupados por infectarse, imaginate yo en esta situación”, exclamó. Durante su relato, una sola vez evidenció congoja y angustia. No fue con su enfermedad ni con su trasplante. Su voz se entrecortó cuando recordó a los pacientes que, hoy adultos, le envían mensajes de aliento. “Desde que me diagnosticaron la enfermedad, no puedo trabajar como pediatra. Imaginate que de la noche a la mañana te digan que no vas a poder ejercer más tu carrera…”.