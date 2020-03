No lo dudó. Hace un año abrió un local gastronómico con sabores salteños y desde que se dictó la cuarentena total ofrece platos sin cargo a los miembros de la fuerza. “No me cuesta nada y hoy tengo la oportunidad colaborar. Los policías pasan largas horas en las calles sin un baño o algo de comer”, cuenta el dueño del restaurante.